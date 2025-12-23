Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Prokuroria e Sarandës dërgon në gjyq tre të dyshuar për rrëmbimin e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit
Transmetuar më 23-12-2025, 14:51

Sarandë, 23 Dhjetor 2025

Pas dy vitesh hetime, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë ka dërguar në gjyq tre persona të dyshuar për rrëmbimin e Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit, ngjarje e ndodhur gjatë vitit 2023.

Në bankën e të akuzuarve janë Albi Mecini, Sebastjan Lataj dhe Sofokli Baxherri. Ata përballen me tre akuza kryesore: rrëmbimi dhe mbajtja peng e personit, deklarata të rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore, si dhe trafikimi i mjeteve motorike, sipas parashikimeve të nenëve 109/3, 305/b dhe 141/a/2 të Kodit Penal.

Hetimet vazhdojnë, duke përfshirë gjetjen e personave të rrëmbyer dhe identifikimin e të dyshuarve të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë rast.

Materialet i kaluan autoriteteve kompetente për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

