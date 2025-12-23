Berisha për Salianjin: Nuk ka vendim për përjashtim, është vetëpërjashtuar

Tiranë, 23 Dhjetor 2025
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar sot situatën e Ervin Salianjit dhe raportin e tij me Partinë Demokratike, duke mohuar ekzistencën e një vendimi zyrtar për përjashtimin e tij nga partia.
I pyetur nga gazetarët nëse Salianji është përjashtuar nga PD, Berisha u shpreh se ai ka kaluar atë që e cilësoi si “vija e kuqe”, duke theksuar se nuk ka një vendim formal, por se Salianji, sipas tij, është vetëpërjashtuar.
“Mendja te Salianji edhe këtu mor burrë!? Ça lidhje ka Salianji këtu? Jemi për farsën. Ai bëri një burg politik. Ai sot është njeriu që ka kaluar linjat e kuqe. Nuk ka një vendim, por ka vetëpërjashtuar veten. Sa herë të pyesni, këtë përgjigje do të merrni”, deklaroi Berisha.
Deklarata e kreut të PD-së vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme brenda forcës politike, ku raportet me disa figura të saj vijojnë të jenë në qendër të debatit publik.
