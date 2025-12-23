Gjendet e pajetë në banesë një 20-vjeçare në Elbasan.
Ditën e djeshme, në lagjen “5 Maji”, ka humbur jetën në banesë shtetasja H. W., 20 vjeçe, lindur në një shtet në jug të Azisë.
Nga veprimet paraprake dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
