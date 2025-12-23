Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dënohet me burg 32-vjeçari për ngacmim seksual dhe drejtim të parregullt të mjetit
Transmetuar më 23-12-2025, 12:39

Elbasan, 23 dhjetor 2025

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan vunë në pranga shtetasin L. K., 32 vjeç, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan e ka dënuar me 1 vit e 10 muaj burgim për veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt”. Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të vuajtur 9 muaj e 20 ditë burgim. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

