The Telegraph: Shpërthejnë tubimet në Shqipëri pas akuzave ndaj zëvendëskryeministres

TIRANA- Protestuesit në kryeqytetin e Shqipërisë hodhën bomba benzine në ndërtesën ku ndodhet zyra e kryeministrit Edi Rama të hënën, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë pasi prokurorët ngritën padi ndaj zëvendëskryeministrit për korrupsion të dyshuar, shkruan prestigjozja britanike The Telegraph.
Tensionet politike në vendin ballkanik janë përshkallëzuar javët e fundit pas akuzave kundër Belinda Ballukut. Së bashku me disa zyrtarë dhe kompani private, ajo është akuzuar për përdorimin e fondeve shtetërore për të favorizuar disa kompani në projekte të mëdha infrastrukturore.
Ajo iu referua akuzave në parlament muajin e kaluar si “shpifje, insinuata, gjysmë të vërteta dhe gënjeshtra” dhe deklaroi se do të bashkëpunonte plotësisht me gjyqësorin.
Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë pasi prokurorët ngritën padi ndaj zëvendëskryeministrit. Policia me pajisje për ndërhyrje të shpejta mbrojti ndërtesën qeveritare, por nuk i shtyu protestuesit prapa.
Zyra e Prokurorisë Speciale, e ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i ka kërkuar parlamentit të heqë imunitetin e Ballukut këtë javë dhe të lejojë arrestimin e saj. Nuk është e qartë se kur pritet të votojë parlamenti, ku partia në pushtetin e Ramës ka shumicën.
Ndërsa protestuesit hodhën bomba molotov në Tiranë të hënën, policia me pajisje për ndërhyrje të shpejta mbrojti ndërtesën e qeverisë, por nuk i shtyu protestuesit.
«Mjaft kemi pasur sepse bëhet fjalë për dhjetëra e qindra miliona euro të vjedhura, dhe ajo nuk po jep dorëheqjen. Kjo është e turpshme», tha Arben Sulo, një nga protestuesit.
Balluku drejton gjithashtu ministrinë e infrastrukturës, e cila menaxhon qindra miliona euro në projekte të tilla si rrugë, ura dhe tunele./ The Telegraph
