‘Pse dele jemi ne?!’ Shoferët e autobusëve tentojnë të futen në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Vlorë: Hapeni derën!
Transmetuar më 23-12-2025, 11:38

VLORË- Mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak të Vlorës u zhvillua me tensione, pasi shoferët e autobusëve të linjave urbane kërkuan të merrnin pjesë në seancë, por nuk u lejuan nga efektivët e sigurisë. Shoferët synojnë të takojnë kryetaren e bashkisë për të diskutuar shqetësimet e ngritura ditën e djeshme, lidhur me konkurrencën e paligjshme nga furgonat pa licencë.

Një tjetër çështje që ata ngritën ka të bëjë me ndryshimin e vendndodhjes së stacionit të autobusëve. Aktualisht, sipas tyre, stacioni do të vendoset pranë institucionit të paraburgimit, duke e bërë të vështirë për udhëtarët të përdorin shërbimin për shkak të largësisë.

