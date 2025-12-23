Të dhënat po ngarkohen...
Pamje e mrekullueshme! Një arushë me familjen e saj! Banori nga Kukësi përballet dhe fikson momentin e veçantë
Transmetuar më 23-12-2025, 11:15
Një pamje e pazakontë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Kukës, ku një arushë e rritur u shfaq së bashku me tre këlyshët e saj duke kaluar në rrugën kryesore të fshatit Kolesjan.
Ngjarja u dokumentua nga një banor i zonës, i cili po lëvizte me makinë dhe arriti ta fotografojë familjen e arinjve pa u rrezikuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd