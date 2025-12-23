Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pamje e mrekullueshme! Një arushë me familjen e saj! Banori nga Kukësi përballet dhe fikson momentin e veçantë
Transmetuar më 23-12-2025, 11:15

Një pamje e pazakontë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Kukës, ku një arushë e rritur u shfaq së bashku me tre këlyshët e saj duke kaluar në rrugën kryesore të fshatit Kolesjan.

Ngjarja u dokumentua nga një banor i zonës, i cili po lëvizte me makinë dhe arriti ta fotografojë familjen e arinjve pa u rrezikuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

