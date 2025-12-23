Edhe Olta Xhaçka përfundon në SPAK

Deputetja e Tiranës për Partinë Socialiste, Olta Xhaçka, është paraqitur këtë të martë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Sipas informacioneve të deritanishme, Xhaçka ka mbërritur në SPAK pak më parë, e vetme dhe pa shoqërimin e një përfaqësuesi ligjor. Deri më tani, nuk ka të dhëna zyrtare mbi arsyen e paraqitjes së saj.
Gjatë karrierës së saj politike, Olta Xhaçka ka mbajtur poste të rëndësishme në qeveritë e drejtuara nga kryeministri Edi Rama, fillimisht si ministre e Mbrojtjes dhe më pas si ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Burime pranë SPAK bëjnë me dije se kjo nuk është hera e parë që deputetja paraqitet në ambientet e këtij institucioni, megjithatë edhe në këtë rast nuk janë bërë publike detaje shtesë mbi natyrën e thirrjes.
Më shumë informacion pritet të bëhet i ditur në orët në vijim.
