Kjo shenjë e zodiakut më në fund do të ndihet përsëri ‘e gjallë’ në vitin 2026, thotë astrologu

Viti 2025 ishte një vit rraskapitës për një shenjë të caktuar, por 2026 pritet të jetë viti kur ajo më në fund do të ndihet sërish e gjallë
Në sajë të energjive të forta dhe kërkuese të vitit 2025, kjo shenjë kaloi nëpër shumë prova dhe tronditje gjatë vitit. Megjithatë, këto rrethana do të ndryshojnë së shpejti, pasi viti 2026 do të jetë i mbushur me fat dhe mundësi.
Sipas astrologut Evan Nathaniel Grim, edhe pse kjo shenjë nuk ishte ndër më fatlumet në vitin 2025, shumë faktorë astrologjikë tani i ofrojnë një ndjenjë të qartë drejtimi për vitin e ri. Kështu, nëse kjo shenjë po kërkonte një periudhë për të lulëzuar dhe për t’u zhvilluar realisht, atëherë 2026 është viti i saj.
Shenja që do të gjejë sërish shkëlqimin e saj
Sipas astrologut, shenja që do të ndihet përsëri e gjallë në vitin 2026 është Dashi. Jeta nuk ka qenë e lehtë për Dashët, që nga fillimi i vitit 2025. Nga humbje pune deri te tensionet në marrëdhënie, Dashët kanë kaluar shumë, por jeta e tyre pritet të bëjë një kthesë të plotë 180 gradë me ardhjen e vitit 2026.
2026 do të jetë viti i tyre
Megjithatë, jo vetëm viti 2025 ka qenë i vështirë për këtë shenjë. Sipas Grim, që nga viti 2023, Dashi ka qenë duke çmontuar themelet e veta, në pritje të fillimit të një cikli të ri të Saturnit. Fatmirësisht, viti 2026 është viti i tij, pasi shumë planetë do të kalojnë nëpër shenjën e Dashit, duke e bërë atë protagonistin e vitit.
“Do të gënjeja nëse do të thosha se 2026 do të jetë i lehtë. Nuk do të jetë,” pranon Grim. “Por të paktën do të keni më shumë qartësi për atë që po ndërtoni dhe për drejtimin ku po shkoni.”
Ndërsa Saturni hyn në Dash në vitin 2026, ai mund të pengojë herë pas here përparimin. Qoftë përmes ngecjes në karrierë apo marrëdhënieve që nuk zhvillohen ashtu siç do të dëshironit, në disa momente mund të duket sikur viti 2026 po përsërit vitin 2025.
Sfidat nuk mungojnë
Por, sipas Grim, nis një cikël i ri Mars–Saturn që zgjat mbi dy vjet në shenjën tuaj, me Marsin që ju shtyn të kapërceni çdo pengesë. Siç shpjegon astrologu, ju do të ecni përpara me përgjegjësi. Do të jeni jashtëzakonisht dinamikë, por njëkohësisht të vetëdijshëm për pasojat afatgjata të asaj që po ndërtoni.
Me kaq shumë zhvillime, është e natyrshme që në disa momente të ndiheni të humbur. Megjithatë, prania e Neptunit në shenjën tuaj mund t’ju udhëheqë veprimet dhe t’ju lidhë me një qëllim më të lartë. Për më tepër, me Jupiterin (planeti i fatit dhe zgjerimit) që ndodhet në shtëpinë tuaj të pestë në gjysmën e dytë të vitit, krijimtaria do të rrjedhë me bollëk.
Kështu, nëse jeni një Dash që shpreson për mundësi më të mira profesionale apo për më shumë dashuri dhe romancë, gjithçka është e mundur në vitin 2026, pasi fati është në anën tuaj. Për sa kohë arrini të duroni dhe të qëndroni të fortë, sfidat që do të hasni do t’ju udhëheqin dhe nuk do t’ju kufizojnë. /noa.al
Foto qendrore: Unsplash
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
