Angli/ Burri akuzohet se, bashkë me 5 persona të tjerë, abuzoi për 13 vjet me ish-bashkëshorten

Angli, 23 dhjetor 2025 – Një çështje e rëndë penale ka dalë në dritë në Mbretërinë e Bashkuar, ku një burrë 49-vjeçar akuzohet se ka ushtruar dhunë seksuale të përsëritur ndaj ish-bashkëshortes së tij për një periudhë mbi 13-vjeçare, me përfshirjen e disa personave të tjerë.
Sipas autoriteteve britanike, Philip Young, ish-banor i Swindon dhe aktualisht rezident në Enfield, përballet me 56 akuza penale, përfshirë përdhunim, dhënie të substancave për ta lënë viktimën të pavetëdijshme, shfrytëzim seksual dhe vepra të tjera të rënda. Ngjarjet dyshohet se kanë ndodhur nga viti 2010 deri në vitin 2023.
Viktima, Joan Young, 48 vjeç, ka hequr dorë nga e drejta për anonimitet dhe po asistohen nga struktura të specializuara të policisë gjatë gjithë procesit hetimor dhe gjyqësor.
Së bashku me Young, para Gjykatës së Magjistraturës në Swindon do të paraqiten edhe pesë burra të tjerë, të cilët akuzohen për një total prej rreth 60 veprash penale seksuale, përfshirë përdhunim, marrëdhënie seksuale pa pëlqim dhe posedim të materialeve të paligjshme.
Prokuroria e Kurorës ka bërë të ditur se vendimi për ndjekje penale është marrë pas një hetimi të thelluar, ku është vlerësuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme dhe interes i lartë publik për çështjen.
Policia e Wiltshire e ka cilësuar këtë si një nga hetimet më komplekse të viteve të fundit, ndërsa u ka bërë thirrje personave që mund të kenë informacion shtesë të bashkëpunojnë me autoritetet.
Rasti ka sjellë në vëmendje debate të gjera mbi dhunën seksuale në familje dhe mekanizmat e mbrojtjes së viktimave, duke rikujtuar edhe çështje të tjera të ngjashme të trajtuara më herët në Evropë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd