Trump zbulon ‘Flotën e Artë’ dhe gjeneratën e re të anijeve luftarake të Marinës Amerikane

Krijimi i një brezi të ri anijesh luftarake për Marinën e Shteteve të Bashkuara u njoftua nga Presidenti Donald Trump të hënën, duke prezantuar një plan për një ” Flotë të Artë ” të përmirësuar, me anije më të mëdha, më të rënda dhe më të përparuara teknologjikisht se çdo gjë e ndërtuar deri më sot.
Donald Trump zbuloi klasën e re të anijeve luftarake nga biblioteka e tij në Mar-a-Lago, Florida, duke e përshkruar flotën ekzistuese amerikane si “të vjetër, të lodhur dhe të dalë mode”. Ai tha se anijet e reja do të ndihmonin në ruajtjen e superioritetit ushtarak të SHBA-së , rigjallërimin e industrisë amerikane të ndërtimit të anijeve dhe forcimin e fuqisë parandaluese të vendit kundër kundërshtarëve të saj.
Presidentit iu bashkuan Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio, i cili shërben gjithashtu si këshilltar i sigurisë kombëtare. Pas Trumpit ishin përshkrime të anijeve të reja në det, dhe ai tha se synon të luajë një rol aktiv në projektimin e tyre.
Anije gjigante me armë hipersonike dhe inteligjencë artificiale
Sipas asaj që tha ai, anijet e reja do të jenë më të mëdhatë e ndërtuara ndonjëherë për Marinën Amerikane, me një zhvendosje prej 30,000 deri në 40,000 tonë, dhe do të ndërtohen ekskluzivisht në kantieret detare amerikane. Ato do të jenë të pajisura me armë dhe raketa “në nivelin më të lartë të mundshëm”, sisteme hipersonike, armë elektromagnetike (armë hekurudhore), raketa lundrimi dhe “lazerët më të përparuar në botë”.
Trump gjithashtu pretendoi se anijet do të kenë sisteme të gjera të inteligjencës artificiale, megjithatë pa dhënë më shumë detaje se si do të funksionojnë ato. Siç tha ai, “Marina do të udhëheqë projektimin e këtyre anijeve me mua, sepse unë jam një person shumë estetik”.
Fillimisht, është planifikuar ndërtimi i dy anijeve të klasës së re, të cilat së shpejti do të pasohen nga tetë të tjera, ndërsa presidenti tha se në planin afatgjatë flota mund të numërojë nga 20 deri në 25 anije të tilla, të cilat do të përbëjnë “anijen kryesore të flotës detare amerikane”. Si pjesë e të njëjtit plan, Trump tha se do të vazhdojë edhe me modernizimin e transportuesve amerikanë të avionëve.
Presidenti amerikan përsëriti kritikat e tij për pamjen e disa anijeve luftarake ekzistuese, duke vënë në dukje se nuk është i kënaqur me estetikën e tyre. “Ata më thonë se janë të padukshme. Unë them se një anije e shëmtuar nuk është domosdoshmërisht e padukshme”, kishte deklaruar ai më parë këtë vit, duke folur para drejtuesve të lartë të Forcave të Armatosura në Quantico.
Emërtimi i klasës së re të anijeve, nëse ndiqet praktika tradicionale e Marinës Amerikane, mund të çojë edhe në ndërtimin e një anijeje të quajtur “USS Trump”, megjithëse posterat në këtë ngjarje e paraqitën anijen me emrin “USS Defiant”.
Njoftimi vjen në një kohë të pranisë së shtuar detare amerikane në Karaibe, ndërsa Uashingtoni ushtron presion mbi Presidentin Venezuelan Nicolas Maduro për të frenuar të ardhurat e vendit nga nafta. Marina është përfshirë në operacionet e ndalimit të cisternave, me Rojën Bregdetare që luan një rol udhëheqës, dhe ditët e fundit autoritetet amerikane kanë monitoruar një cisternë që refuzoi të zbatonte urdhrat e sekuestrimit dhe përfundimisht u hoq nga ujërat territoriale të Venezuelës.
