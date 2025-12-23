Këmbimi valutor në javën e re, pikiata vazhdon

Java ka nisur me lëvizje të lehta, por domethënëse në tregun valutor, ku monedhat kryesore tregojnë tendenca të ndryshme krahasuar me ditët e fundit të javës së kaluar.
Dollari amerikan e hap javën në rënie të lehtë, duke reflektuar një dobësim gradual në raport me lekun. Në tregun vendas, monedha amerikane po blihet këtë mëngjes rreth 81.8 lekë, ndërsa po shitet me 82.8 lekë, duke humbur disa pikë krahasuar me nivelet e mëparshme.
Ndryshe paraqitet situata për euron, e cila vijon të ruajë stabilitet. Monedha europiane nuk ka shënuar luhatje të ndjeshme dhe vazhdon të qarkullojë në kufij të qëndrueshëm, ku blihet me 96.1 lekë dhe shitet me 96.8 lekë, duke konfirmuar një ekuilibër të fortë në treg.
Franga zvicerane ka shfaqur sinjale forcimi në nisje të javës. Ajo ka regjistruar një rritje të lehtë të vlerës, duke u këmbyer sot me 102.9 lekë në blerje dhe 103.9 lekë në shitje, çka tregon rritje të kërkesës për monedhën zvicerane.
Në të njëjtën linjë, edhe paundi britanik ka hyrë në javë me tendencë pozitive. Krahasuar me javën e kaluar, ai po blihet me 109.4 lekë dhe po shitet me 110.5 lekë, duke reflektuar një forcim të lehtë në tregun e brendshëm.
Në tërësi, tregu valutor paraqitet i qetë, me luhatje të moderuara dhe pa surpriza të forta, ndërsa vëmendja mbetet e fokusuar tek zhvillimet ekonomike ndërkombëtare që mund të ndikojnë në ditët në vijim.
