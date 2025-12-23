Makinë-bombë vret gjeneralin rus në mes të Moskës

Një gjeneral rus humbi jetën të hënën në mëngjes pasi një pajisje shpërthyese u aktivizua nën makinën e tij në jug të Moskës, thanë hetuesit
MOSKË — Një shpërthim në makinë i mori jetën një gjenerali rus të hënën, rasti i tretë i tillë ndaj një oficeri të lartë ushtarak brenda pak më shumë se një viti. Hetuesit thanë se Ukraina mund të jetë pas sulmit.
Gjenerallejtënant Fanil Sarvarov, kreu i Drejtorisë së Trajnimit Operacional të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse, ndërroi jetë si pasojë e plagëve, deklaroi Svetlana Petrenko, zëdhënëse e Komitetit Hetimor të Rusisë, agjencia kryesore shtetërore për hetime penale. Ai ishte 56 vjeç.
“Hetuesit po ndjekin disa pista lidhur me vrasjen. Njëra prej tyre është se krimi është organizuar nga shërbimet inteligjente ukrainase,” tha Petrenko, citon noa.al një raport të AP.
Që nga dërgimi i trupave ruse në Ukrainë gati katër vite më parë, autoritetet ruse e kanë fajësuar Kievin për disa atentate ndaj oficerëve ushtarakë dhe figurave publike brenda Rusisë. Ukraina ka marrë përgjegjësinë për disa prej tyre, por ende nuk ka komentuar mbi vdekjen e së hënës.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Presidenti Vladimir Putin u informua menjëherë për vrasjen e Sarvarovit, i cili kishte luftuar në Çeçeni dhe kishte marrë pjesë në fushatën ushtarake të Moskës në Siri.
Rusia ka fajësuar Ukrainën edhe për një sërë atentatesh të tjera të dyshuara.
Pak më shumë se një vit më parë, gjenerallejtënant Igor Kirillov, kreu i forcave të mbrojtjes bërthamore, biologjike dhe kimike të ushtrisë, u vra nga një bombë e fshehur në një skuter elektrik jashtë pallatit të tij. Edhe asistenti i Kirillovit humbi jetën. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës mori përgjegjësinë për sulmin.
Një shtetas uzbek u arrestua shpejt dhe u akuzua për vrasjen e Kirillovit në emër të shërbimit ukrainas të sigurisë.
Putin e përshkroi vrasjen e Kirillovit si një “gabim të madh” të agjencive ruse të sigurisë, duke theksuar se ato duhet të nxjerrin mësime dhe të përmirësojnë efikasitetin.
Në prill, një tjetër oficer i lartë rus, gjenerallejtënant Yaroslav Moskalik, zëvendësshef i departamentit kryesor operacional në Shtabin e Përgjithshëm, u vra nga një pajisje shpërthyese e vendosur në makinën e tij pranë banesës, pak jashtë Moskës. Një i dyshuar u arrestua shpejt.
Ditë pas vrasjes së Moskalikut, Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy tha se kishte marrë një raport nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Ukrainës mbi “neutralizimin” e figurave të larta ushtarake ruse, duke shtuar se “drejtësia në mënyrë të pashmangshme vjen”, edhe pse nuk e përmendi emrin e Moskalikut.
Ukraina, e cila përballet me një ushtri ruse më të madhe dhe më të pajisur, ka kërkuar shpesh të ndryshojë rrjedhën e konfliktit duke goditur në mënyra të papritura. Në gusht të vitit të kaluar, forcat ukrainase ndërmorën një inkursion surprizë në rajonin rus të Kurskut, edhe pse po përballeshin me ofensiva ruse në shumë zona të vijës së frontit. Trupat e Moskës i zmbrapsën më pas, por inkursioni shpërqendroi burime ushtarake ruse nga zona të tjera dhe rriti moralin ukrainas.
Ukraina ka kryer gjithashtu sulme të përsëritura ndaj flotës ruse në Detin e Zi me dronë detarë dhe raketa, duke e detyruar atë të zhvendosë anijet luftarake dhe të kufizojë operacionet.
Në qershor, turma dronësh të nisur nga kamionë goditën baza bombarduesish nëpër Rusi. Ukraina tha se mbi 40 bombardues me rreze të gjatë u dëmtuan ose u shkatërruan, ndërsa Moska deklaroi se vetëm disa avionë u goditën.
Ndërkohë, zyrtarë perëndimorë kanë akuzuar Rusinë se po zhvillon një fushatë jashtë fushëbetejës, duke organizuar dhjetëra akte përçarjeje dhe sabotimi në mbarë Evropën, me synimin për të dobësuar mbështetjen për Ukrainën. Moska i ka mohuar këto akuza.
