Napoli fiton Superkupën e Italisë

ARABIA SAUDITE – Në finalen e zhvilluar në Riad, skuadra napolitane e drejtuar nga Antonio Conte mposhti 2-0 Bolonjën e Vincenzo Italianos, falë një nate fantastike të brazilianit David Neres.
Ai hapi rezultatin në minutën e 39-të me një goditje të majtë të saktë që përfundoi në kryqëzimin e shtyllave, duke i dhënë avantazh Napolit në pjesën e parë.
Në fillim të pjesës së dytë, sulmuesi brazilian ishte i shpejtë të kapte pasimin e Ravaglias për Lucumì dhe me një prekje të lehtë shënoi golin e dytë, duke vulosur fitoren 2-0 dhe dopietën personale.
Napoli dominoi lojën pa shumë histori, duke treguar superioritet ndaj një Bolonje që nuk arriti të krijonte raste të rrezikshme.
Kjo fitore i siguron Napolit një trofe të re, duke theksuar edhe më shumë rikthimin e skuadrës napolitane në majat e futbollit italian nën drejtimin e Contes.
