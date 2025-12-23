Moti sot në Shqipëri dhe Kosovë – e martë 23 dhjetor 2025

Një ditë tipike dimri me vranësira dhe reshje, por jo ekstreme — kështu nis parashikimi meteorologjik për territorin e Shqipërisë dhe të Kosovës, me mot që mbetet i ftohtë dhe me luhatje të mjegullave përgjatë mëngjesit dhe mbrëmjes.
🇦🇱 Shqipëri – Vranësira, reshje lokale dhe ftohtësi në mëngjes
Gjatë ditës pritet moti kryesisht i vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit, me periudha të shkurtra me shi në disa zona, sidomos pasdite dhe në mbrëmje.
Temperaturat luhaten përgjithësisht rreth niveleve tipike dimërore, me mëngjes të ftohtë dhe temperatura më të larta paksa gjatë mesditës.
Mjegulla mund të jetë prezente në mëngjes dhe mbrëmje, duke ulur dukshmërinë në disa rajone.
🇽🇰 Kosovë – kryesisht vranët dhe i ftohtë
Edhe në Kosovë moti parashikohet kryesisht i vrenjtur, me periudha reshjesh të lehta shiu gjatë pasdites apo në mbrëmje.
Temperaturat ditore do jenë ftohtë — rreth niveleve të ulëta me shanse për reshje të vogla.
Mëngjesi mund të sjellë mjegull dhe ngrica në zona të caktuara, veçanërisht në lartësi malore apo në ambientet rurale.
Megjithëse ka shanse për reshje lokale që mund të jenë edhe të lehta bore në male, dita kryesisht mbetet e vranët pa stuhi të rënda, duke e bërë motin relativisht të qëndrueshëm për lëvizje dhe aktivitete të jashtme.
🧥 Ç’duhet të dini për sot
✔️ Ndërsa ditët dimërore karakterizohen nga temperatura të ulëta, reshjet e shiut dhe mjegulla nuk janë intensive.
✔️ Temperaturat zakonisht do luhaten rreth vlerave tipike dimërore për këtë periudhë.
✔️ Mos harroni veshjet e ngrohta dhe paraprirjen e ngadalësuar nëse udhëtoni në mëngjes ose mbrëmje për shkak të ftohtësisë dhe mjegullës.
Çfarë thotë Shërbimi Meteorologjik Ushtarak shqiptar
🌦️Ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të kryesisht të paqëndrueshme.
Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.
Reshjet e shiut pritet të bëhen prezente në orët e mëngjesit fillimisht përgjatë vijës bregdetare dhe gradualisht do të shtrihen në të gjithë vendin. Reshjet parashikohet të jenë me intensitet kryesisht të ulët e lokalisht reshje shiu në formën e shtrëngatave afatshkurtra kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore dhe në jugperëndim të vendit. Në Alpe e relievet malore në verilindje-lindje-juglindje duke filluar prej orëve të pasdites reshje bore me intensitet të ulët.
Mjegull e dendur/mjegullinë përgjatë zonave luginore në orët e mëngjesit si dhe në momentin e reshjeve të shiut dhe dëborës.
💨 Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/sek, përgjatë vijës bregtdetare e zonave luginore era fiton shpejtësi deri në 12m/s .
🌊 Deti – Valëzimi forcës 2-3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd