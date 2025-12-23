Sot yjet zgjedhin qartë: 3 shenja që janë në majë… dhe 3 që duhet të ecin me kujdes sipas Fox (e martë 23)

Sot, e martë 23 dhjetor 2025, sipas Paolo Fox, qielli nuk është aspak neutral. Disa shenja marrin mbështetje të fortë nga yjet, ndihen të sigurta dhe përfitojnë nga çdo situatë, ndërsa për të tjera dita kërkon maturi, durim dhe më pak reagime emocionale. Ja kush janë të favorizuarit e ditës dhe kush duhet të ulë pritshmëritë.
3 SHENJAT MË ME FAT
1. Luani
Luani është në qendër të skenës. Karizma juaj sot është e fortë dhe ndiheni të vlerësuar, të dëgjuar dhe të ndjekur nga të tjerët. Në punë është dita ideale për të kërkuar diçka, për të propozuar një ide ose për të zgjidhur një çështje që ju intereson. Në dashuri, pasioni është i lartë dhe marrëdhëniet marrin një hov pozitiv. Sot ndiheni protagonistë dhe yjet janë në anën tuaj.
2. Bricjapi
Bricjapi përfiton nga një qiell shumë solid. Vendosmëria, përqendrimi dhe organizimi ju lejojnë të mbyllni me sukses angazhime të rëndësishme. Sot merrni konfirmime, siguri dhe ndjesinë se po ecni në drejtimin e duhur. Në dashuri, kërkoni stabilitet dhe qartësi, dhe mund t’i merrni të dyja. Është një ditë që forcon pozicionin tuaj dhe ju bën të ndiheni më të fortë.
3. Shigjetari
Shigjetari përjeton një ditë optimiste dhe premtuese. Fati ju ndihmon sidomos në punë dhe në çështjet financiare, ku mund të ketë një surprizë pozitive. Mendja juaj është e hapur dhe shikoni larg, duke planifikuar të ardhmen me entuziazëm. Në dashuri, atmosfera është e lehtë dhe e këndshme. Sot buzëqeshja juaj bën diferencën.
3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARA SOT (Paolo Fox)
1. Virgjëresha
Virgjëresha ndihet e lodhur dhe disi e ngarkuar. Perfeksionizmi juaj sot ju rëndon më shumë se zakonisht dhe rrezikoni të stresoheni për gjëra të vogla. Në punë dhe në familje, përpiquni të delegoni dhe të mos merrni gjithçka mbi vete. Në dashuri, një debat i vogël kërkon qetësi dhe logjikë. Dita kalon më mirë nëse ulni ritmin.
2. Demi
Demi duhet të tregojë kujdes, sidomos me shpenzimet dhe vendimet impulsive. Presioni i festave ndihet dhe mund t’ju bëjë më nervozë se zakonisht. Në punë është më mirë të mos rrezikoni dhe të mendoni afatgjatë. Në dashuri, disa dyshime kërkojnë dialog të hapur. Sot nuk është dita për hapa të mëdhenj, por për reflektim.
3. Akrepi
Akrepi përjeton emocione të forta dhe jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Xhelozia, tensioni ose dyshimet mund të prishin qetësinë, sidomos në marrëdhënie. Në punë, intuita është e fortë, por duhet shoqëruar me vetëkontroll. Sot fitoni më shumë duke heshtur dhe vëzhguar, sesa duke reaguar menjëherë. /noa.al
