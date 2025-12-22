Momenti spektakolar kur burimi hidrotermal shpërthen! Video

SHBA- Një burim i nxehtë në parkun kombëtar Yellowstone që shpërthen në mënyrë sporadike u kap nga një kamera zyrtare duke shpërthyer në shtëllunga spektakolare me baltë gjatë fundjavës. Ekspertët vullkanikë në Shërbimin Gjeologjik të SHBA-së e përshkruan shpërthimin thjesht si mahnitës.
Trazira ndodhi në Black Diamond Pool në Yellowstone të shtunën në mëngjes dhe ofroi pamje dramatike. Videoja e ndarë në mediat sociale tregon baltën që spërkatet lart e poshtë nga burimi i nxehtë i errët pak para orës 9:23 të mëngjesit sipas kohës lokale në Biscuit Basin. Shpërthime të tjera të kohëve të fundit në Black Diamond Pool, më pak të njohur, kanë qenë kryesisht të dëgjueshme dhe jo të dukshme, sepse kanë ndodhur ose natën ose kur kamera aty pranë është e mbuluar nga akulli.
Një shpërthim hidrotermal në Black Diamond në korrik 2024 ngriti shkëmbinj dhe baltë qindra metra lart dhe dëmtoi një shëtitore prej druri të përdorur nga vizitorët, duke shkaktuar mbylljen e zonës. Të ashtuquajturat shpërthime me baltë që arrijnë deri në 40 metra kanë ndodhur në mënyrë sporadike që atëherë. Studiuesit instaluan një kamerë të re me monitorimi sizmik dhe akustik, duke menduar se me sensorët e temperaturës të mirëmbajtur nga Programi i Gjeologjisë i Parkut Kombëtar Yellowstone, mund t’i zbulojnë dhe karakterizojnë më mirë shpërthimet.
“Patëm një pamje të qartë dhe të këndshme të njërës prej këtyre shpërthimeve të ndyra nën qiellin blu të ndritshëm me mjedisin përreth të mbuluar me borë. Ah, dimër në Yellowstone!,” tha USGS Vullkanet në mediat sociale. Yellowstone ruan koleksionin më të jashtëzakonshëm të burimeve të nxehta, ujërave termal dhe enëve me baltë në Tokë. Më shumë se 10,000 karakteristika hidrotermale gjenden brenda parkut.
