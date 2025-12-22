Molotovët/ Policia shoqëron 10 persona në Komisariat

TIRANË- Policia e shtetit bën me dije se, ka shoqëruar në komisariatet e Tiranës, 10 persona pas përmbylljes së protestës kombëtare të opozitës. Arsyeja e shoqërimeve lidhet me hedhjen e molotovëve drejt godinës së kryeministrisë, sapo kreu i Partisë Demokratike, mbylli fjalimin në shesh.
Gjithashtu mësohet se disa prej deputetëve të PD-së ndodhen pranë komisariatit nr.1 në Tiranë, pranë protestuesve të shoqëruar, në mbështetje të tyre./
