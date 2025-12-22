Protesta e opozitës, hidhen molotovë drejt Kryeministrisë

TIRANË, 22 dhjetor 2025
Gjatë protestës së opozitës të zhvilluar mbrëmjen e sotme para Kryeministrisë, janë shënuar episode tensioni, ku persona ende të paidentifikuar kanë hedhur mjete ndezëse në drejtim të godinës qeveritare.
Gjithçka ndodhi pas përfundimit të fjalës së Berishës.
Forcat e rendit kanë ndërhyrë menjëherë për të neutralizuar situatën dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve.
Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimet për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Protesta e opozitës vijon nën masa të shtuara sigurie, ndërsa Policia e Shtetit ka bërë thirrje për qetësi dhe shmangie të akteve të dhunës.
