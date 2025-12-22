Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e opozitës, hidhen molotovë drejt Kryeministrisë
Transmetuar më 22-12-2025, 19:54

TIRANË, 22 dhjetor 2025

Gjatë protestës së opozitës të zhvilluar mbrëmjen e sotme para Kryeministrisë, janë shënuar episode tensioni, ku persona ende të paidentifikuar kanë hedhur mjete ndezëse në drejtim të godinës qeveritare.

Gjithçka ndodhi pas përfundimit të fjalës së Berishës.

Forcat e rendit kanë ndërhyrë menjëherë për të neutralizuar situatën dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve.

Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimet për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Protesta e opozitës vijon nën masa të shtuara sigurie, ndërsa Policia e Shtetit ka bërë thirrje për qetësi dhe shmangie të akteve të dhunës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...