Fotogaleri/ Mijëra qytetarë në shesh, pankarta me mesazhe simbolike nga protesta e opozitës

TIRANË, 22 dhjetor 2025 Mijëra qytetarë u mblodhën mbrëmjen e sotme në shesh, në protestën kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
Protesta vjen pas thirrjeve të bëra ditë më parë nga opozita, e cila ka paralajmëruar se ky aksion nuk do të mbetet i izoluar, por do të pasohet nga forma të tjera reagimi politik dhe qytetar.
Në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, qytetarët mbanin pankarta me mesazhe simbolike dhe ironike, disa prej tyre të shoqëruara edhe me portrete të kryeministrit. Mesazhet e shfaqura në pankarta pasqyronin pakënaqësinë e protestuesve ndaj qeverisjes dhe akuzat e opozitës për korrupsion dhe keqmenaxhim.
Pamjet nga protesta tregojnë një pjesëmarrje të gjerë dhe një atmosferë të tensionuar politike, ndërsa organizatorët e konsiderojnë tubimin si një sinjal të qartë pakënaqësie qytetare.
Protesta u zhvillua nën masa sigurie, ndërsa pritet që opozita të japë sinjale për hapat e radhës në ditët në vijim.
