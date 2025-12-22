‘Jep sot dorëheqjen’! Mijëra qytetarë në shesh: Këlliçi thirrje publike ramës nga protesta para Kryeministrisë

TIRANË, 22 dhjetor 2025 Mijëra qytetarë u mblodhën mbrëmjen e sotme në shesh, në protestën kombëtare të opozitës para Kryeministrisë, ku u përcollën mesazhe të forta politike dhe thirrje për largimin e kryeministrit Edi Rama.
Nga podiumi i protestës, drejtuesi politik i PD për Tiranën, Belind Këlliçi, i bëri thirrje publike Ramës që të japë dorëheqjen, duke deklaruar se, sipas tij, pushteti aktual ka humbur legjitimitetin.
“Ky pushtet ka mbaruar. Edi Rama duhet të japë dorëheqjen tani. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit dhe gjumi i tyre është prishur përfundimisht. Ata hyjnë e dalin nga kjo godinë jo për të qeverisur, por për të zhdukur prova dhe për t’u mbrojtur nga njëri-tjetri”, u shpreh Këlliçi.
Ai akuzoi qeverinë për korrupsion të thellë dhe për krijimin e një sistemi që, sipas tij, është mbajtur për vite me radhë përmes frikës, presionit dhe goditjes së opozitës. Këlliçi theksoi se, sipas opozitës, miliarda euro të përfituara në mënyrë të paligjshme nuk mund ta shpëtojnë më këtë pushtet.
“Miliarda euro të grabitura sot nuk u bëjnë më derman. Për 13 vite kjo makineri u mbajt gjallë me vota të manipuluara, aleanca dhe lobim, ndërsa vendi u boshatis. Plot 1.1 milionë shqiptarë janë larguar”, deklaroi ai.
Protesta u zhvillua nën masa të shtuara sigurie, ndërsa organizatorët paralajmëruan se aksioni opozitar do të vijojë edhe në ditët në vijim.
