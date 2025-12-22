Protestë para Kryeministrisë, qytetari nga Lezha përcjell mesazh simbolik: “Kjo qeverisje 12-vjeçare nuk është e pranueshme”

TIRANË, 22 dhjetor 2025 Mbrëmjen e sotme, Partia Demokratike zhvillon protestën kombëtare para Kryeministrisë, në një tubim të paralajmëruar pas zhvillimeve të fundit politike dhe akuzave ndaj qeverisë.
Në protestë kanë mbërritur qytetarë nga qytete të ndryshme të vendit, disa prej tyre me mesazhe simbolike. Një qytetar nga Lezha është shfaqur me një shkrim mbi veshje ku lexohej: “Shpresa ka vdekur, po iki!”, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve.
Qytetari tha se kishte udhëtuar nga Lezha për t’u bërë pjesë e protestës, duke theksuar se, sipas tij, ka ardhur koha që qytetarët të reagojnë dhe të kërkojnë ndryshime të mëdha në vend.
“Kam ardhur nga Lezha për t’i treguar këtij vendi se kjo qeverisje prej 12 vitesh nuk është e pranueshme. Qytetarët po përballen me vështirësi dhe po mashtrohen. Unë kam dalë që korrupsioni të marrë fund dhe vendi të shkojë drejt një qeverie teknike. Ky është kërkimi im dhe i shumë qytetarëve të tjerë,” u shpreh ai.
Protesta pritet të shoqërohet edhe me pjesëmarrjen e drejtuesve të opozitës, ndërsa forcat e rendit kanë marrë masa për mbarëvajtjen e tubimit.
