‘Nuk më përjashton askush nga Partia Demokratike’! Protesta e opozitës, i pranishëm në shesh edhe Ervin Salianji

TIRANË- Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, i është bashkuar protestës kombëtare të opozitës në bulevardin para Kryeministrisë mbrëmjen e sotme. Salianji tha për mediat se askush nuk e përjashton nga Partia Demokratike. Demokrati përmendi edhe skandalet në qeverinë e Ramës, duke thën se qeveria është e zhytur në skandale dhe është koha që të rrëzohet.
Demokrati nënvizoi se skandalet e fundit të AKSHI-t dhe Ballukut kanë treguar se gjithçka në këtë vend bëhen për interesa personale të Edi Ramës.
“Qeveria ka rënë në të gjitha dimensionet, skandalet e fundit të AKSHI-t dhe Ballukut kanë treguar se gjithçka në këtë vend bëhen për interesa personale të Edi Ramës dhe të një grupi njerëzish dhe për këtë arsye opozita dhe qytetarët, populli, duhet të jetë i gjithi në shesh dhe në përballje me qeverinë ndaj edhe qytetarët të dalin masivisht”, tha Salianji
