Ndërron jetë këngëtari i njohur i hitit ‘Xhamadani vija vija’. ‘Shemi’ i grupit ‘Ilirët’
Transmetuar më 22-12-2025, 17:56

Këngëtari i njohur Shemsi Krasniqi, i njohur për të gjithë si Shemi i grupit të famshëm “Ilirët”, është gjetur pa jetë.

Ai ishte një nga zërat më ikonikë të muzikës sonë, njeriu që i dha shpirt këngës që u kthye në simbol kombëtar, “Xhamadani vija vija”.

Raportohet se trupi i 64 vjeçarit u gjet i pajetë sot në shtëpinë e tij në Dragodan, Prishtinë

Edhe pse detajet janë ende të panjohura, humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh te kolegët dhe admiruesit e shumtë që u rritën me këngët e grupit “Ilirët”.

