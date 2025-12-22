Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ku ndodhen Shqipëria dhe Kosova në renditjen e fundit të FIFA-s
Transmetuar më 22-12-2025, 17:42

ZVICER – Kombëtarja shqiptare e futbollit e mbyll vitin 2025 në vendin e 63-të në klasifikimin e FIFA-s. Qeveria e futbollit botëror publikoi renditjen e fundit për këtë vit, me kuqezinjtë që nuk kanë pësuar asnjë ndryshim në krahasim me klasifikimin e muajit të mëparshëm.

Po kështu, as përfaqësuesja e Kosovës nuk ka pësuar ndryshime në klasifikimin e FIFA. Dardanët e mbyllën këtë vit në vendin e 80-të që është pozicionimi më i mirë i tyre që nga momenti kur u anëtarësua në organizmin më të lartë të futbollit botëror.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...