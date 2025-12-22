Ku ndodhen Shqipëria dhe Kosova në renditjen e fundit të FIFA-s

ZVICER – Kombëtarja shqiptare e futbollit e mbyll vitin 2025 në vendin e 63-të në klasifikimin e FIFA-s. Qeveria e futbollit botëror publikoi renditjen e fundit për këtë vit, me kuqezinjtë që nuk kanë pësuar asnjë ndryshim në krahasim me klasifikimin e muajit të mëparshëm.
Po kështu, as përfaqësuesja e Kosovës nuk ka pësuar ndryshime në klasifikimin e FIFA. Dardanët e mbyllën këtë vit në vendin e 80-të që është pozicionimi më i mirë i tyre që nga momenti kur u anëtarësua në organizmin më të lartë të futbollit botëror.
