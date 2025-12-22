Një gur i madh zë poshtë drejtuesin e skrepit në gurore. Niset me urgjencë drejt Traumës

VLORË – Një aksident i rëndë në punë është regjistruar pasditen e sotme, rreth orës 15:00, në një gurore në zonën e Borshit.
Sipas informacioneve paraprake, një gur me përmasa të mëdha ka rënë gjatë punimeve, duke plagosur drejtuesin e një mjeti të rëndë (skrep). I plagosuri është identifikuar si Adnan Hysi, 43 vjeç.
Burimet bëjnë me dije se ai ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është transportuar me helikopter drejt Tiranës për ndihmë të specializuar mjekësore.
Autoritetet përkatëse kanë nisur verifikimet për rrethanat e ngjarjes, ndërsa pritet një njoftim zyrtar mbi shkaqet e aksidentit.
