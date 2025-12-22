Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Masa sigurie për protestën e opozitës, rreth 1300 efektivë të angazhuar në Tiranë
Transmetuar më 22-12-2025, 16:42

TIRANË – Autoritetet kanë ndërmarrë masa të shtuara sigurie për protestën e opozitës që pritet të zhvillohet këtë të hënë, në orën 18:00, përpara Kryeministrisë, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Sipas burimeve zyrtare, rreth 1300 efektivë të Policisë së Shtetit janë angazhuar për mbarëvajtjen e tubimit. Në terren do të jenë të pranishme Forcat “Shqiponja”, punonjës policie me uniformë dhe agjentë civilë, ndërsa në gatishmëri do të qëndrojë edhe njësia speciale RENEA.

Pranë godinës së Kryeministrisë janë vendosur edhe autobote me ujë, si masë parandaluese për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Po ashtu, janë marrë masa shtesë për mbrojtjen e institucionit.

Leja për zhvillimin e tubimit është dhënë për një kohëzgjatje prej dy orësh, ndërkohë që organizatorët nuk kanë sqaruar ende nëse protesta do të zgjasë përtej këtij afati.

Në zhvillime të tjera, bëhet me dije se Adriatik Lapaj është larguar nga zona ku pritet të mbahet protesta.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...