Protesta e paralajmëruar në Tiranë, Ambasada e SHBA këshillon qytetarët për masa sigurie

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një njoftim informues lidhur me protestën e paralajmëruar të opozitës që pritet të zhvillohet të hënën, më 22 dhjetor 2025, në orën 18:00.
Sipas njoftimit zyrtar në rrjetet sociale dhe në faqen e saj zyrtare, Ambasada këshillon qytetarët amerikanë të shmangin zonat ku do të zhvillohet protesta, veçanërisht bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, pranë Kryeministrisë.
Autoritetet amerikane theksojnë se, edhe pse tubimet mund të nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë shpejt. Për këtë arsye, rekomandohet kujdes i shtuar dhe ndjekje e udhëzimeve të Policisë së Shtetit dhe mediave lokale.
Policia ka paralajmëruar për prani të shtuar policore, bllokime të mundshme rrugësh dhe vështirësi në qarkullim edhe në zona të tjera të kryeqytetit.
Ambasada u bën thirrje qytetarëve të saj të jenë të vëmendshëm, të kufizojnë shpërqendrimet në ambiente publike, të kenë një plan emergjence dhe të mbajnë një profil të ulët për sigurinë personale. Njoftimi:
Një protestë është planifikuar të zhvillohet të hënën, më 22 dhjetor 2025, në orën 18:00. Protestuesit planifikojnë të mblidhen pranë godinës së Kryeministrisë, e vendosur në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, midis Sheshit Nënë Tereza dhe Sheshit Skënderbej. Pritet prani e shtuar policore, bllokime rrugësh dhe ndërprerje të qarkullimit. Policia e Shtetit Shqiptar ka njoftuar se protestuesit mund të bllokojnë kryqëzime në pjesë të ndryshme të qytetit të Tiranës. Personeli i Ambasadës së SHBA është këshilluar të shmangë protestën. Ndiqni mediat lokale dhe zbatoni udhëzimet e autoriteteve vendore të rendit për informacionet më të fundit.
Edhe pse protestat dhe tubimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Udhëzimi ynë i vazhdueshëm është të shmangen zonat e protestave. Nëse ndodheni në qytet, qëndroni vigjilentë dhe vendosni sigurinë tuaj personale si prioritet. Forconi masat tuaja të sigurisë duke zbatuar zakonet e mëposhtme:
Veprime për t’u ndërmarrë:
Qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin këtë ngjarje
Të jeni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj
Të kufizoni shpërqendrimet, si përdorimi i telefonit ose kufjeve në ambiente publike
Të ndiqni mediat lokale
Të keni gjithmonë një plan emergjence ose strategji daljeje
Të mbani një profil të ulët
