Berisha: O largim i Edi Ramës, ose opozitë nuk do ketë më, do shuhet!
Transmetuar më 22-12-2025, 13:45

Tiranë, 22 Dhjetor 2025

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka prezantuar skenarët e protestës së sotme, duke e cilësuar atë si një proces të vazhdueshëm politik që, sipas tij, do të përfundojë vetëm me largimin e kryeministrit Edi Rama ose me shuarjen e opozitës.

Në një deklaratë për mediat nga selia e PD-së, Berisha tha se protesta e sotme është një proces “inaugural”, i cili vjen pas, siç u shpreh ai, përmbushjes së të gjitha detyrimeve politike dhe institucionale nga opozita.

Ai theksoi se aksioni opozitar ka nisur me “foltoren” përpara Kryeministrisë dhe ka vijuar në Parlament, duke shtuar se opozitës, sipas tij, i janë mohuar hapësirat kushtetuese. Berisha akuzoi qeverinë për përdorimin e institucioneve, përfshirë Gjykatën Kushtetuese, për të legjitimuar abuzime.

Në përfundim, Berisha deklaroi se protesta duhet parë si një ansambël veprimesh që do të ndalet vetëm me rrëzimin e kryeministrit Edi Rama ose me shuarjen e opozitës.

