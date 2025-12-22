4 persona në Vlorë dhunojnë drejtorin e IMT-së, inspektorin dhe policin pas aksionit për tenda

Vlorë, 22 Dhjetor 2025
Katër persona sulmuan drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, një inspektor dhe efektivë të Policisë gjatë një aksioni për lirimin e hapësirave publike në hyrje të qytetit të Vlorës.
Incidenti ndodhi kur efektivët ndërhynë për të shuar një sherr. Gjatë ndërhyrjes, një polic u godit me grushte, duke nxjerrë armën e shërbimit dhe duke qëlluar në ajër për të shpërndarë personat. Forcat speciale “Shqiponja” më pas shoqëruan autorët e ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
