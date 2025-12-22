Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
4 persona në Vlorë dhunojnë drejtorin e IMT-së, inspektorin dhe policin pas aksionit për tenda
Transmetuar më 22-12-2025, 13:39

Vlorë, 22 Dhjetor 2025

Katër persona sulmuan drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, një inspektor dhe efektivë të Policisë gjatë një aksioni për lirimin e hapësirave publike në hyrje të qytetit të Vlorës.

Incidenti ndodhi kur efektivët ndërhynë për të shuar një sherr. Gjatë ndërhyrjes, një polic u godit me grushte, duke nxjerrë armën e shërbimit dhe duke qëlluar në ajër për të shpërndarë personat. Forcat speciale “Shqiponja” më pas shoqëruan autorët e ngjarjes.

