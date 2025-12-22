Plagosja e dyfishtë në Kukës, dy vëllezërit vetëdorëzohen në polici

Kukës, 22 Dhjetor 2025
Një ditë pas ngjarjes së dyfishtë me armë zjarri në qytetin e Kukësit, dy vëllezërit e përfshirë janë vetëdorëzuar në polici. Policia njofton se N. I., 38 vjeç, është arrestuar, ndërsa vëllai i tij, F. I., 39 vjeç, po procedohet në gjendje të lirë.
Ngjarja ndodhi pasditen e të dielës, rreth orës 14:35, në vendin e quajtur “Dëshmorët”, ku dy vëllezërit u përfshinë në konflikt “për motive të dobëta” me A.C dhe S.K., të cilët mbetën të plagosur. Gjatë incidentit, N.I. ka goditur me qytën e pistoletës S.K., si dhe ka plagosur rëndë nga pakujdesia A.C., i cili nuk ishte pjesë e konfliktit.
