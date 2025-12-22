Daily Mail infiltrohet brenda rrjetit të trafikantëve shqiptarë: 2500 sterlina për të nxjerrë kriminelët nga Anglia! ‘Kam nxjerrë 50 persona deri tani. Askush nuk është kapur’

Emigrantët kriminelë po i shmangen drejtësisë duke u dalë nga Mbretëria e Bashkuar me kamionë.
Sipas një hetimi të Daily Mail, një shqiptar drejtonte një rrjet që ndihmonte kriminelët të arratiseshin për 2,500 £.
Ai drejton me paturpësi biznesin e tij “Kthimet nga Anglia” në mediat sociale, duke ofruar një shërbim ekspres “pa stres” për të arratisurit emigrantë, me “kalim 100% të siguruar”.
Ai mburrej se ekipi i tij i shoferëve të korruptuar kishte trafikuar të paktën 50 persona në Francë pasi ata “kryenin krime dhe donin të largoheshin shpejt”.
Zbulimi tronditës i Daily Mail vjen mes shqetësimeve në rritje për numrin e emigrantëve të ardhur me varka të vogla të akuzuar për vepra të rënda penale.
Këtë muaj, dy adoleshentë afganë u burgosën për përdhunimin e një nxënëseje 15-vjeçare në Leamington Spa menjëherë pas hyrjes. Dhe një audit zbuloi se 11 të tjerë u dënuan së fundmi për sulm ndaj grave në Britani.
Sipas shifrave të fundit, në Mbretërinë e Bashkuar ka më shumë se 1,000 kriminelë të huaj, përfshirë përdhunues, vrasës dhe terroristë të lirë.
Të shtunën, 800 emigrantë mbërritën në vend me anije të vogla, dita me shifrën më të lartë në dhjetor e regjistruar ndonjëherë.
Një gazetar i fshehtë, duke vepruar si ndërmjetës, kontaktoi kontrabandistin, i cili u prezantua me emrin e tij Alfons dhe tha se një burrë që ai po ndihmonte të arratisej përballej me 16 vjet burg nëse kapej. Ai shtoi se ishte i lumtur të ndihmonte vrasësit të largoheshin nga drejtësia.
Kriminelët që presin dënimin ose të dyshuarit që presin akuza rrezikojnë të kapen nëse përpiqen të ikin duke rezervuar një fluturim ose traget. Por, ndryshe nga kamionët që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar, nuk ka “kontrolle” për ata që largohen, pohoi Alfonsi, dhe asnjë nga ata që ai kishte kontrabanduar nuk ishte kapur.
Tani me sa duket i vendosur në Belgjikë, ai e filloi operacionin e tij pasi hoqi ‘byzylykun’ e sigurisë të vendosur nga policia dhe u largua nga Mbretëria e Bashkuar për të shmangur burgun për një fabrikë kanabisi.
Llogaria e TikTok-ut ‘Kthimet nga Anglia’ përdori një video nga një influencer shqiptar me dhjetëra mijëra ndjekës. Në të, influenceri i njohur si ‘Banditi’ thotë: “Kontaktoni bashkatdhetarin tonë dhe do të dilni duke paguar vetëm 2,000 £.”
“Kontaktoni patriotin tonë për njerëzit që kryejnë krime dhe duan të shkojnë shpejt, shpejt, para se të hyjnë në vrimën e miut”, shprehet ai.
Alfonsi, i cili e rriti çmimin në 2,500 £ për gazetarin tonë, tha: “U nisa me një kamion. Nëse do të kisha qëndruar, do të isha në burg për një vit.”
“Më arrestuan brenda një shtëpie kanabisi. U grinda me njerëz që erdhën për të grabitur shtëpinë. Fqinjët njoftuan policinë”, u shpreh Alfonsi.
I pyetur pse nuk u mbajt në paraburgim para gjyqit, ai tha: “Burgu ishte plot. Nuk kishte vend, kështu që më vunë byzylykun në kyçin e këmbës, por e preva.”
“Kam nxjerrë 50 persona deri tani. Askush nuk është kapur ende”, mburret Alfonsi.
I arratisuri do të fshihej në një ‘vend të dedikuar’ në pjesën e prapme të kamionit.
“Mos u shqetëso. Ai nuk do të gjendet” tha kontrabandisti. “Nuk ka qen apo kontrolle. Nuk është si kamionët që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar. Kemi një udhëtim çdo javë dhe asnjë nuk do të gjendet”, shtoi ai.
Alfons, i cili nuk u shqetësua kur gazetari ynë i tha se burri që planifikonte të arratisej ishte një vrasës i kërkuar, tha se ai përdori katër shoferë, të gjithë shqiptarë të Kosovës. Më vonë ai i dërgoi gazetarit tonë një kontakt për vendin e takimit në Shërbimet Maidstone M20, në Kent, ndalesa e fundit e furnizimit me karburant dhe pushimit para terminalit të Eurotunelit që lidhet me Europën.
Pika e zbritjes ishte caktuar Aire de Saint-Hilaire-Cottes, 40 minuta në brendësi të Calais.
Kur gazetari ishte i pasigurt se në cilën ditë mund të nisej, kontrabandisti i tha troç: “Ne nuk kemi udhëtime sipas kërkesës, si taksitë. Nuk ka udhëtime çdo ditë.”
I pyetur për besueshmërinë e shoferëve, ai u përgjigj: “Po më provokoni? A e dini kush jam?”
Në datën e planifikuar të udhëtimit, ai telefonoi me shoferin e kamionit në një linjë tjetër, ndërsa përpiqej ta drejtonte gazetarin tonë te shoferi që priste. Gazetari ynë nuk vazhdoi me udhëtimin. Sekretari i Brendshëm në Hije që shqyrton me kujdes punën e Ministrisë së Brendshme, Chris Philp, tha: “Duket sikur Qeveria nuk mund të kontrollojë se kush hyn ose kush del nga ky vend.”
“Kjo bandë kriminale po tallet me ligjet tona kufitare dhe po lejon kriminelët e rrezikshëm të ikin. Ky njeri duhet të burgoset. Kriminelët e huaj duhet të ndiqen penalisht dhe pasi të kenë vuajtur dënimin me burg, të deportohen përgjithmonë. Nuk mund të lejojmë që kriminelët e rrezikshëm t’i shmangen drejtësisë.”, shprehet Philip.
Javën e kaluar doli se një bandë tjetër kishte kontrabanduar më shumë se 240 emigrantë në Francë nga Mbretëria e Bashkuar. Llogaria e Alfons u hoq përpara se Daily Mail të kontaktonte TikTok për koment.
“Ne zbatojmë kontrolle të synuara për automjetet që dalin nga vendi dhe puna jonë me partnerët e zbatimit të ligjit ka çuar tashmë në arrestime dhe dënime për qindra vepra penale këtë vit”, tha Ministria e Brendshme
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd