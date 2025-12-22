Shifra dhe fakte nga finalja e Superkupës së Italisë

ARABIA SAUDITE – Mbrëmjen e së hënës do të luhet në Riad të Arabisë Saudite (20:00) finalja e Superkupës së Italisë mes Napolit dhe Bolonjës, pasi eliminuan të dyja në gjysmëfinale respektivisht Milanin dhe Interin.
Më poshtë do të keni mundësinë të shihni të gjitha shifrat dhe statistikat e kësaj përballjeje.
● Bolonja është e pamposhtur në pesë nga gjashtë ndeshjet e fundit kundër Napolit në të gjitha garat (2 fitore, 3 barazime), pasi ka humbur 11 nga 14 ndeshjet e mëparshme kundër ekipit të drejtuar sot nga Conte (2 fitore, 1 barazim); për më tepër, pas suksesit në takimin e tyre të fundit më 9 nëntor (2-0 në Dall’Ara në Serie A), emilianët mund të fitojnë dy ndeshje radhazi kundër Partenopeit në të gjitha garat për herë të parë që nga viti 2019 (të dyja në kampionat).
● Napoli dhe Bolonja do të përballen me njëra-tjetrën në një ndeshje eliminatore për herë të parë që nga raundi i 16-tshes në Kupën e Italisë që u zhvillua më 19 dhjetor 2012, kur skuadra e Campanias e udhëhequr nga Walter Mazzarri u eliminua me një humbje 2-1 në shtëpi (Cavani shënoi për napolitanët, Pasquato dhe Kone për kuqeblutë e trajnuar nga Stefano Pioli).
● Napoli do të luajë finalen e Superkupës së Italisë për herë të gjashtë në historinë e tij; vetëm Lazio (8), Milan (13), Inter (13) dhe Juventus (17) kanë luajtur në finalen e këtij kompeticioni më shumë herë (Roma gjithashtu ka 6-të).
● Napoli e ka ngritur trofeun dy nga pesë finalet e Superkupës Italiane të luajtura (katër prej tyre kundër Juventusit): e para, 5-1, kundër Bardhezinjëve në vitin 1990, dhe ajo me 7-6 pas gjuajtjeve të penalltive (2-2 në fund të kohës shtesë), përsëri kundër Piemontezëve në vitin 2014; tre vende të dyta në vend të kësaj në vitet 2012, 2021 (të dyja kundër Juventusit) dhe 2024 (kundër Interit).
● Napoli nuk ka fituar një finale të një gare që nga viti 2020, 4-2 pas penalltive në Kupën e Italisë kundër Juventusit, ndërsa nuk ka ngritur një trofe në kohën e rregullt që nga viti 2014, gjithashtu në garën kombëtare, kundër Fiorentinës (3-1).
● Bolonja e ka ngritur trofeun në të dyja finalet e saj të vetme në historinë e saj, dhe të dyja në Kupën e Italisë: atë të vitit 1974 (me penallti kundër Palermos) dhe atë të majit të kaluar (1-0 kundër Milanit, falë një goli të Dan Ndoye).
● Napoli nuk ka pësuar gola në gjashtë nga 12 ndeshjet e fundit(50%) të luajtura në të gjitha garat, përfshirë edhe ndeshjen e fundit në gjysmëfinalen e Superkupës së Italisë kundër Milanit (2-0), pasi kishte pësuar gola në secilën nga nëntë ndeshjet e mëparshme, me një mesatare prej pothuajse dy golash (1.9) për ndeshje.
● Për Antonio Conten, kjo do të jetë finalja e tetë e karrierës së tij si trajner, me tre fitore deri më tani, dy Superkupat e Italisë, të dyja me Juventusin, në vitin 2012 kundër Napolit (Massimo Carrera ishte në stol për shkak të pezullimit të trajnerit të Salentos) dhe në vitin 2013 kundër Lazios, dhe Kupën FA në vitin 2018 ndërsa udhëhoqi Chelsean kundër Man.Utd, dhe katër vende të dyta: Kupa e Italisë në vitin 2012 kundër Napolit me bardhezinjtë; Kupa FA dhe Community Shield (e dyta me penallti) në vitin 2017, të dyja me Chelsean, përsëri kundër Arsenalit; dhe Liga e Evropës në vitin 2020 kundër Seviljes me Interin.
● Rasmus Hojlund ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në më shumë gola se çdo lojtar tjetër i Napolit këtë sezon në të gjitha garat: nëntë gola, shtatë gola dhe dy asiste. Danezi, i cili luajti 270 minuta kundër Bolonjës (më shumë se kundër çdo kundërshtari tjetër në Serie A, dhe shënoi një gol), mund të arrijë shifra dyshifrore për golashënues për të katërtin sezon radhazi në turnetë e Pesë Më të Mëdhenj të Evropës në të gjitha garat.
● Gjashtë nga tetë golat e fundit të Riccardo Orsolinit për Bolonjën në të gjitha garat kanë ardhur nga situata të caktuara (katër penallti dhe dy gjuajtje anësore): po aq sa në 29 golat e tij të mëparshëm. Për më tepër, Orsolini është përballur me Napolin më shumë herë se çdo ekip tjetër në të gjitha garat pa u përfshirë në një gol (as gola dhe asistime) në 639 minuta të luajtura në 13 ndeshje.
