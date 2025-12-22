Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja e Rezart Arshiajt në Piza, hetimet fokusohen te trafiku i drogës
Transmetuar më 22-12-2025, 11:01

Piza, 22 Dhjetor 2025

Vrasja e Rezart Arshiajt, 37-vjeçar me origjinë shqiptare, mbetet ende pa autor, ndërsa hetimet e autoriteteve italiane janë përqendruar te lidhje të mundshme me qarqet e trafikut të drogës.

Sipas mediave italiane, Arshiaj, i njohur si “Beni”, u ekzekutua mbrëmjen e 6 tetorit të vitit të kaluar në Oratoio, pak pas orës 21:00, teksa po kthehej në banesën e tij. Ai u qëllua me pesë plumba nga një distancë e afërt, në oborrin e shtëpisë, duke humbur jetën në vend.

Hetimet po kryhen nga Drejtoria Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pizës. Kamerat e sigurisë kanë filmuar një person të maskuar në zonë, ndërsa pranë vendngjarjes u gjet edhe një skuter i vjedhur në Livorno. Arma e përdorur dyshohet të ketë qenë një pistoletë e kalibrit 22.

Telefonat celularë të viktimës janë sekuestruar për të rindërtuar lëvizjet dhe kontaktet e tij para ngjarjes. Megjithëse Arshiaj nuk kishte precedentë penalë, hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që vrasja të lidhet me aktivitete kriminale, veçanërisht trafikun e drogës, ose me faktin se ai mund të ketë qenë dëshmitar i paqëllimshëm i veprimtarive të paligjshme.

Pista e një hakmarrjeje sipas “Kanunit” është përmendur në kontekst më të gjerë hetimor, por për këtë rast nuk është konfirmuar zyrtarisht si motiv. Motivi i saktë i vrasjes së Rezart Arshiajt mbetet ende i paqartë, ndërsa hetimet vijojnë.

