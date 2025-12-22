Vrasja e Rezart Arshiajt në Piza, hetimet fokusohen te trafiku i drogës

Piza, 22 Dhjetor 2025
Vrasja e Rezart Arshiajt, 37-vjeçar me origjinë shqiptare, mbetet ende pa autor, ndërsa hetimet e autoriteteve italiane janë përqendruar te lidhje të mundshme me qarqet e trafikut të drogës.
Sipas mediave italiane, Arshiaj, i njohur si “Beni”, u ekzekutua mbrëmjen e 6 tetorit të vitit të kaluar në Oratoio, pak pas orës 21:00, teksa po kthehej në banesën e tij. Ai u qëllua me pesë plumba nga një distancë e afërt, në oborrin e shtëpisë, duke humbur jetën në vend.
Hetimet po kryhen nga Drejtoria Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pizës. Kamerat e sigurisë kanë filmuar një person të maskuar në zonë, ndërsa pranë vendngjarjes u gjet edhe një skuter i vjedhur në Livorno. Arma e përdorur dyshohet të ketë qenë një pistoletë e kalibrit 22.
Telefonat celularë të viktimës janë sekuestruar për të rindërtuar lëvizjet dhe kontaktet e tij para ngjarjes. Megjithëse Arshiaj nuk kishte precedentë penalë, hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që vrasja të lidhet me aktivitete kriminale, veçanërisht trafikun e drogës, ose me faktin se ai mund të ketë qenë dëshmitar i paqëllimshëm i veprimtarive të paligjshme.
Pista e një hakmarrjeje sipas “Kanunit” është përmendur në kontekst më të gjerë hetimor, por për këtë rast nuk është konfirmuar zyrtarisht si motiv. Motivi i saktë i vrasjes së Rezart Arshiajt mbetet ende i paqartë, ndërsa hetimet vijojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd