Braho merr zyrtarisht detyrën si kryetar i SPAK: Misioni shkon përtej mandateve!

Tiranë, 22 Dhjetor 2025
Klodian Braho ka marrë zyrtarisht sot detyrën si kryetar i Prokurorisë së Posaçme, gjatë një ceremonie të zhvilluar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.
Në fjalën e tij, Braho falënderoi KLP-në për besimin e dhënë dhe theksoi se kjo detyrë përfaqëson një angazhim për respektimin e Kushtetutës, ligjit dhe mbrojtjen e pavarësisë së SPAK-ut, si dhe për forcimin e besimit të qytetarëve te drejtësia.
Ai vlerësoi paraardhësit e tij, Arben Kraja dhe Altin Dumani, për kontributin në ndërtimin dhe forcimin e institucionit, duke theksuar rolin e tyre në konsolidimin e SPAK-ut dhe rritjen e besimit publik.
Braho deklaroi se fokusi i punës së tij do të jetë forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Byronë Kombëtare të Hetimit dhe sektorin e hetimit financiar, si shtylla kyçe të veprimtarisë së SPAK-ut.
Në përfundim, Braho nënvizoi se misioni i Prokurorisë së Posaçme shkon përtej mandateve individuale dhe kërkon angazhim të përbashkët në shërbim të ligjit dhe qytetarëve shqiptarë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd