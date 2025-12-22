Incident në NFL, Metcalf përfshihet në debat dhe godet një tifoz gjatë ndeshjes (VIDEO)

SHBA, 22 Dhjetor 2025
Një incident i pazakontë është regjistruar gjatë ndeshjes së NFL-së mes Detroit Lions dhe Pittsburgh Steelers, ku ylli i Pittsburghut, DK Metcalf, u përfshi në një debat me një tifoz dhe e goditi atë me grusht.
Episodi ndodhi gjatë çerekut të dytë të takimit dhe u kap nga kamerat televizive. Metcalf, marrës i Steelers, u pa duke shkëmbyer fjalë të ashpra me një tifoz të Detroitit, i cili ishte përkulur mbi kangjellat pranë fushës.
Pas debatit verbal, lojtari reagoi duke e goditur tifozin në fytyrë. Ky i fundit ngriti krahët për të sinjalizuar incidentin, ndërsa Metcalf u largua dhe u rikthye pranë shokëve të skuadrës.
Sipas raportimeve, gjatë ndeshjes nuk u mor asnjë masë disiplinore ndaj lojtarit për këtë veprim.
DK Metcalf appears to have an altercation with a Detroit fan pic.twitter.com/a478Zjg3tR— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) December 21, 2025
