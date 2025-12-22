Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Incident në NFL, Metcalf përfshihet në debat dhe godet një tifoz gjatë ndeshjes (VIDEO)
Transmetuar më 22-12-2025, 09:24

SHBA, 22 Dhjetor 2025

Një incident i pazakontë është regjistruar gjatë ndeshjes së NFL-së mes Detroit Lions dhe Pittsburgh Steelers, ku ylli i Pittsburghut, DK Metcalf, u përfshi në një debat me një tifoz dhe e goditi atë me grusht.

Episodi ndodhi gjatë çerekut të dytë të takimit dhe u kap nga kamerat televizive. Metcalf, marrës i Steelers, u pa duke shkëmbyer fjalë të ashpra me një tifoz të Detroitit, i cili ishte përkulur mbi kangjellat pranë fushës.

Pas debatit verbal, lojtari reagoi duke e goditur tifozin në fytyrë. Ky i fundit ngriti krahët për të sinjalizuar incidentin, ndërsa Metcalf u largua dhe u rikthye pranë shokëve të skuadrës.

Sipas raportimeve, gjatë ndeshjes nuk u mor asnjë masë disiplinore ndaj lojtarit për këtë veprim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...