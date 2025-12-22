Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrestohet në Tiranë 37-vjeçari i kërkuar nga drejtësia spanjolle
Transmetuar më 22-12-2025, 08:58

Policia e Shtetit ka finalizuar operacionin e koduar “Operacionalja 76”, në kuadër të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Gjatë operacionit, u arrestua në Tiranë shtetasi Gjergji Ceka alias Gjergji Kola, 37 vjeç, banues në kryeqytet, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle.

Sipas njoftimit zyrtar, Gjykata e Malagës, me vendim të datës 14.11.2025, i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë “arrest në burg” për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Madrid, po kryen procedurat për ekstradimin e 37-vjeçarit drejt Spanjës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...