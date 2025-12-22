Arrestohet në Tiranë 37-vjeçari i kërkuar nga drejtësia spanjolle

Policia e Shtetit ka finalizuar operacionin e koduar “Operacionalja 76”, në kuadër të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Gjatë operacionit, u arrestua në Tiranë shtetasi Gjergji Ceka alias Gjergji Kola, 37 vjeç, banues në kryeqytet, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle.
Sipas njoftimit zyrtar, Gjykata e Malagës, me vendim të datës 14.11.2025, i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë “arrest në burg” për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Madrid, po kryen procedurat për ekstradimin e 37-vjeçarit drejt Spanjës.
