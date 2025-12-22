Klodian Braho merr drejtimin e SPAK-ut, sot ceremonia e kalimit të detyrës nga Altin Dumani

TIRANË, 22 dhjetor 2025 Në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) mbahet sot ceremonia zyrtare e kalimit të detyrës nga Altin Dumani te drejtuesi i ri, Klodian Braho, i zgjedhur për një mandat trevjeçar me 7 vota të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP).
Ceremonia është parashikuar të zhvillohet në orën 10:00 dhe vlerësohet nga SPAK si një moment i rëndësishëm për garantimin e vazhdimësisë institucionale dhe forcimin e mëtejshëm të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Mandati i drejtuesit të SPAK është tre vjet, pa të drejtë rizgjedhjeje. Altin Dumani, i cili pasoi Arben Krajën si drejtues i Strukturës së Posaçme, do të vijojë detyrën si prokuror i SPAK deri në vitin 2028, kur i përfundon mandati i tij 9-vjeçar. Dumani e mbyll mandatin në krye të SPAK mes debatit publik dhe kërkesave të vazhdueshme për mundësinë e rikandidimit të drejtuesve të kësaj strukture.
Klodian Braho është një prej prokurorëve me karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë. I emëruar prokuror në vitin 2007, ai ka shërbyer në Prokurorinë e Beratit dhe më pas në atë të Vlorës, ku ka mbajtur edhe detyrën e zëvendësdrejtuesit. Në Vlorë u bë i njohur për hetimin dhe dërgimin në gjyq të ish-kryebashkiakut Shpëtim Gjika.
Në vitin 2015, Braho u emërua në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ku spikati me hetimin ndaj ish-Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla, një nga çështjet simbol të llogaridhënies në nivelet e larta të drejtësisë.
Si prokuror i SPAK, Klodian Braho ka drejtuar disa nga dosjet më të rëndësishme me ndikim të gjerë publik, përfshirë çështjen e inceneratorit të Elbasanit, dosjen “5D”, hetimin “Toyota Auris”, si dhe ka qenë pjesë e grupit të prokurorëve që firmosën dosjen ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen e Gërdecit.
