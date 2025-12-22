Kakavija bllokohet sërish tre orë për kamionët për shkak të protestës së fermerëve

Fermerët në Greqi po vazhdojnë protestat e tyre edhe gjatë festave të Krishtlindjeve, duke mbajtur bllokada në akset kryesore rrugore, por njëkohësisht duke marrë masa për të mos penguar rëndë lëvizjen e qytetarëve.
Nga bllokada e Nikaias, që konsiderohet “zemra” e protestave në Thesali, fermerët vendosën në kuvendin e tyre që sot të bllokojnë simbolikisht tunelet e Tempit për kamionët, nga ora 10:30 deri në 15:30. Traktorët do të zhvendosen drejt autostradës Athinë–Selanik, ndërsa makinat dhe autobusët do të lejohen të qarkullojnë normalisht.
Sipas vendimeve të marra, nga e marta e tutje traktorët në Nikaia do të riorganizohen në mënyrë që të mos krijohen probleme për fluksin e shtuar të udhëtarëve gjatë festave. E njëjta praktikë pritet të ndiqet edhe në bllokadat e tjera, ndërsa fermerët do të mblidhen sërish në ditët në vijim për të vendosur hapat e mëtejshëm në prag të Vitit të Ri.
Bllokada në Greqinë Qendrore
Në Greqinë Qendrore, fermerët mbeten të vendosur në bllokadat e tyre, duke theksuar se nuk do të tërhiqen nëse nuk plotësohen kërkesat. Në zonën e Bralos, traktorët vazhdojnë të qëndrojnë në rrugën kombëtare, por për sot u vendos të mos bllokohen rrugët anësore dhe rrjeti provincial, për të shmangur probleme serioze trafiku.
Presidenti i Shoqatës Bujqësore të Lamias, Giorgos Paliouras, theksoi se kjo është një zgjedhje e vetëdijshme për të lehtësuar kalimin e qytetarëve gjatë festave, duke paralajmëruar se pas tyre mobilizimet do të intensifikohen. Në bllokadën e Atalantit, fermerët pritet të vendosin në mesditë nëse do të rihapin sërish sportelet e pagesës në Tragana, në kilometrin e 125-të të rrugës kombëtare Athinë–Lamia.
Ndërkohë, në Halkidë fermerët nga Evia kanë njoftuar një bllokim treorësh të Urës së Lartë, nga ora 18:00 deri në 21:00, me trafikun që do të devijohet vetëm nga ura e vjetër. Në Kastro dhe Tebë, traktorët mbeten të rreshtuar, ndërsa asambletë lokale do të vendosin për veprimet e ardhshme. Për ditët në vijim, fermerët planifikojnë të mbajnë të hapur nga një korsi në secilin drejtim, për të lehtësuar udhëtimet festive.
Mobilizime edhe në Epir
Protestat vijojnë edhe në Epir, ku fermerët, blegtorët dhe bletarët janë të pranishëm në katër bllokada kryesore: Artë, Louro në Prevezë, Kalpaki në Janinë dhe Igumenicë. Në Artë, traktorët qëndrojnë në urën e Odës Ionia në të dy drejtimet, ndërsa situatë e ngjashme paraqitet edhe në Louro.
Në Igumenicë, fermerët shpërndanë mandarina në sportelet e pagesës së Tyria-s si shenjë falënderimi për qytetarët që tregojnë durim dhe mirëkuptim. Sonte, nga ora 20:00 deri në 22:00, është paralajmëruar një bllokim dyorësh i portit të jashtëm të Igumenicës për kamionët. Po ashtu, në Kalpaki do të zhvillohet një tjetër bllokadë treorëshe për kamionët që lëvizin drejt dhe nga kufiri greko-shqiptar në Kakavijë.
Fermerët e Epirit deklarojnë se do të vazhdojnë mobilizimet deri në përmbushjen e të gjitha kërkesave të tyre. Përkundër protestave, atmosfera festive nuk mungon, pasi në disa bllokada ata kanë dekoruar edhe pemë Krishtlindjesh, duke dërguar mesazhin se “lufta” e tyre nuk ndalet as gjatë festave.
