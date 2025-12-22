Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fundoset jahti në Turqi, pronari dhe anëtarët e ekuipazhit hidhen në det
Transmetuar më 22-12-2025, 07:47

Një jaht i sapo ndërtuar u përmbys dhe u fundos brenda pak minutash në Turqi. Pamjet e publikuara në mediat sociale tregojnë jahtin luksoz 24-metërsh “Dolce Vento” teksa fundohet në brigjet e Ereglit, Turqi.

Nga incidenti nuk u lëndua askush pasi pronari, kapiteni dhe dy anëtarë të ekuipazhit arritën të hidheshin në det dhe të notonin të sigurt drejt tokës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

