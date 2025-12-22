Fundoset jahti në Turqi, pronari dhe anëtarët e ekuipazhit hidhen në det

Një jaht i sapo ndërtuar u përmbys dhe u fundos brenda pak minutash në Turqi. Pamjet e publikuara në mediat sociale tregojnë jahtin luksoz 24-metërsh “Dolce Vento” teksa fundohet në brigjet e Ereglit, Turqi.
Nga incidenti nuk u lëndua askush pasi pronari, kapiteni dhe dy anëtarë të ekuipazhit arritën të hidheshin në det dhe të notonin të sigurt drejt tokës.
🚤 SHOCKING: Luxury yacht Dolce Vento sinks just 15 minutes after launch off Ereğli, Turkey! 😱 Passengers, including the owner, swam to shore in a panic. No injuries reported. Watch the dramatic video! 📹 pic.twitter.com/dLi8NejsGF— Greek City Times (@greekcitytimes) September 3, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd