Edward P. Joseph: Me Kosovën në NATO, loja ka mbaruar

SHBA- Eksperti amerikan i konflikteve thotë se Ballkani është fronti hibrid i luftës së Rusisë kundër Evropës, ndërsa modeli i Kosovës mund të ofrojë zgjidhje për Donbasin në Ukrainë. Eksperti i njohur amerikan i diplomacisë dhe menaxhimit të konflikteve, Edward P. Joseph, ka paraqitur një propozim që po shkakton debate serioze në qarqet politike në Uashington dhe në të gjithë Evropën: futja e Serbisë në NATO dhe zbatimi i elementëve të modelit të Kosovës në rajonin e Donbasit në Ukrainë, si pjesë e një strategjie më të gjerë për të dobësuar ndikimin rus në Evropë.
Joseph, aktualisht lektor në Universitetin Johns Hopkins, SAIS, theksoi se Ballkani nuk është një rajon periferik, por një nyje kyçe në luftën hibride të Rusisë kundër Perëndimit.
“Ukraina është dimensioni kinetik i luftës. Ballkani është dimensioni hibrid. Dhe Serbia është platforma përmes së cilës Rusia ushtron ndikimin e saj në rajon”, deklaroi Joseph.
Sipas Joseph, largimi i Serbisë nga orbita e Moskës do të kishte një efekt shkatërrues në strategjinë e Rusisë në Evropën Juglindore.
“Futja e Serbisë në NATO do të ishte si të fundosje anijen ‘Moskva’ për Rusinë në Ballkan”, tha ai, duke krahasuar ndikimin strategjik të këtij veprimi me humbjen simbolike dhe ushtarake të flotës ruse në Detin e Zi.
Ai theksoi gjithashtu se 96 përqind e investimeve kineze në Ballkan janë të përqendruara në Serbi, ndërsa Rusia përdor Beogradin për të bllokuar Kosovën dhe për të promovuar narrativën e saj anti-NATO. Joseph argumentoi se ideja nuk është teorike, por është ndërtuar mbi realitetet aktuale politike.
“Serbia është tashmë nën presion për shkak të kontrollit rus mbi kompaninë NIS. Ky presion duhet të përshpejtohet. Beogradi po detyrohet të shkëputet nga Moska”, tha ai.
Ai shtoi se Presidenti serb Aleksandar Vuçiç po përballet me një krizë të thellë politike të brendshme dhe se një ofertë e tillë nga Presidenti Donald Trump, i cili gëzon popullaritet në Serbi, do të kishte peshë të konsiderueshme politike.
“Një rrugë drejt NATO-s e propozuar nga Trump nuk mund të injorohej thjesht nga Vuçiç”, deklaroi Joseph.
Kosova dhe NATO: Loja ka mbaruar
Një element kyç i propozimit është se Kosovës do t’i ofrohet një rrugë drejt NATO-s pavarësisht nga qëndrimi i Serbisë.
“Në momentin që Kosova ka një rrugë drejt NATO-s, strategjia e pengimit diplomatik të Serbisë shembet. Loja praktikisht ka mbaruar”, theksoi Joseph.
Ai shtoi se anëtarësimi në NATO është shumë më i rëndësishëm për Kosovën sesa anëtarësimi në OKB, duke bërë një paralele me përvojën e Ukrainës.
Lidhur me Ukrainën, Joseph propozon zbatimin e modelit të Kosovës sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila qëllimisht e la të hapur çështjen e statusit të Kosovës.
“Modeli i Kosovës heq sovranitetin nga tavolina e menjëhershme e bisedimeve dhe krijon hapësirë për negociata të vërteta”, shpjegoi ai.
Sipas tij, kjo do t’i lejonte Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky të shmangte “çlirimin e territorit”, ndërkohë që e vendoste Donbasin nën administrim ndërkombëtar, me forca paqeruajtëse dhe një referendum përfundimtar.
“Ironia është se vetë Putini këmbëngul se Kosova dhe Ukraina janë absolutisht të njëjta. Pikërisht ky argument mund të përdoret nga Perëndimi kundër tij”, vuri në dukje Joseph.
Joseph paralajmëroi se nëse Ballkani nuk stabilizohet, Evropa do të mbetet e ndjeshme ndaj ndërhyrjeve autoritare.
“Nëse e hiqni partneritetin strategjik Rusi-Serbi, arkitektura e luftës hibride të Rusisë shembet”, tha ai.
Ai bëri thirrje për masa të menjëhershme, duke përfshirë sanksione ndaj RT dhe Sputnik, mbylljen e qendrave të inteligjencës ruse dhe përshpejtimin e integrimit euroatlantik të rajonit./ TheGeoPost.
