Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Parashikimi i motit për të hënën: temperatura të ulëta natën dhe butë ditën, mot i qëndrueshëm në të gjithë vendin
Transmetuar më 21-12-2025, 23:53

Ditën e Hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët e vranësira kalimtare.

Mjegulla/mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes kryesisht përgjatë zonave luginore.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 m/sek.

Deti – Valëzimi forcës 1 ballë.

Më në detaje

Ditën e hënë, moti në vendin tonë pritet të mbetet kryesisht i qëndrueshëm dhe i kthjellët, me vranësira kalimtare gjatë ditës dhe mjegullina kryesisht në mëngjes e mbrëmje në zonat luginore.

Përjashtimisht, në disa zona mund të ketë vranësira të lehta gjatë pasdites së hershme.

Temperaturat pritet të jenë më të ulëta se ditët pararendëse.

Era do të fryjë nga veriu me një shpejtësi mesatare të lehtë, duke sjellë ndjesinë e ftohtë sidomos në pjesët malore dhe në bregdet.

Mjegulla ose mjegullina mund të paraqitet në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, kryesisht në zonat e ultësirës dhe të luginave, duke rritur kujdesin në qarkullimin rrugor.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...