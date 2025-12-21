Parashikimi i motit për të hënën: temperatura të ulëta natën dhe butë ditën, mot i qëndrueshëm në të gjithë vendin

Ditën e Hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët e vranësira kalimtare.
Mjegulla/mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes kryesisht përgjatë zonave luginore.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 m/sek.
Deti – Valëzimi forcës 1 ballë.
Më në detaje
Ditën e hënë, moti në vendin tonë pritet të mbetet kryesisht i qëndrueshëm dhe i kthjellët, me vranësira kalimtare gjatë ditës dhe mjegullina kryesisht në mëngjes e mbrëmje në zonat luginore.
Përjashtimisht, në disa zona mund të ketë vranësira të lehta gjatë pasdites së hershme.
Temperaturat pritet të jenë më të ulëta se ditët pararendëse.
Era do të fryjë nga veriu me një shpejtësi mesatare të lehtë, duke sjellë ndjesinë e ftohtë sidomos në pjesët malore dhe në bregdet.
Mjegulla ose mjegullina mund të paraqitet në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, kryesisht në zonat e ultësirës dhe të luginave, duke rritur kujdesin në qarkullimin rrugor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd