Lajmi për vazhdimin e një filmi kult tronditi botën
Transmetuar më 21-12-2025, 19:27

Regjisori James Cameron ka zbuluar planin për xhirimin e vazhdimit të një seriali filmash shumë të suksesshëm

James Cameron ka konfirmuar realizimin e një vazhdimi të ri të filmit Terminator dhe ka zbuluar se në të nuk do të luajë Arnold Schwarzenegger.

Cameron deklaroi se koha e Arnold Schwarzenegger-it si Terminator ka përfunduar zyrtarisht, gjë që ka shkaktuar mosbesim te fansat e sagës në mbarë botën. Në vend të tij, ai dëshiron një brez të ri personazhesh për filmin e ardhshëm të këtij seriali.

Në prag të premierës botërore të filmit Avatar: Fire and Ash, Cameron u shpreh se publiku do të shohë një vazhdim të ri të filmit kult. Për “Hollywood Reporter” ai zbuloi gjithashtu se puna për filmin do të nisë “sapo të qetësohen emocionet rreth Avatar-it të ri”.

“Ka shumë probleme narrative që duhet të zgjidhen. Më i madhi është si të qëndroj mjaftueshëm përpara asaj që po ndodh realisht, në mënyrë që filmi të mbetet ende fantashkencë”, tha regjisori, përpara se të konfirmonte se Schwarzenegger nuk do të jetë pjesë e filmit, duke shkaktuar zemërim te një pjesë e publikut.

“Me siguri mund të them se ai nuk do të jetë në film. Është koha për një brez të ri personazhesh. Këmbëngula që Arnold të përfshihej në ‘Terminator: Dark Fate’, dhe ky ishte një përfundim i shkëlqyer i rolit të tij si T-800. Nevojitet një interpretim më i gjerë i Terminatorit dhe vetë idesë së luftës në kohë dhe superinteligjencës. Dua të bëj gjëra të reja që njerëzit ende nuk mund t’i imagjinojnë”, përfundoi Cameron.

