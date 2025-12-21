Inxhinierja gjermane bën histori si personi i parë me paraplegji që udhëton në hapësirë

TEXAS PERËNDIMOR, 21 Dhjetor 2025 – Inxhinierja gjermane Michaela Benthaus u bë e shtunën personi i parë me paraplegji që udhëton në hapësirë, duke marrë pjesë në një fluturim suborbital të organizuar nga kompania e turizmit hapësinor e miliarderit Jeff Bezos, Blue Origin.
Benthaus u ngjit në anijen kozmike “New Shepard NS-37”, e cila u nis nga pronësia e Bezos në Texas Perëndimor në orën 8:15 të mëngjesit, sipas orës lokale (14:15 UTC). Fluturimi, që zgjati 11 minuta, arriti një lartësi prej rreth 100 kilometrash (62 milje) mbi Tokë.
Gjatë deklaratave të saj, Benthaus tha se nuk e kishte menduar kurrë seriozisht hapësirën si të arritshme për personat me aftësi të kufizuara, duke e përshkruar eksperiencën si intensive dhe emocionuese, ndërsa ngritja ishte pjesa më mbresëlënëse.
Benthaus pësoi dëmtim të palcës kurrizore në vitin 2018 pas një aksidenti me biçikletë dhe që nga atëherë përdor karrocë.
Përmes këtij fluturimi historik, ajo synon të promovojë qasje më të madhe në hapësirë për personat me aftësi të kufizuara dhe po mbledh fonde për kërkime mbi dëmtimet e palcës kurrizore, duke frymëzuar miliona njerëz në mbarë botën.
