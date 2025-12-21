Trump synon rikthimin e SHBA-ve në Hënë: ‘Të riafirmojmë lidershipin amerikan në hapësirë’

UASHINGTON, 21 dhjetor 2025 Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka rikonfirmuar ambicien për ta rikthyer sa më shpejt SHBA-në në Hënë, duke e vendosur këtë objektiv përpara eksplorimit të Marsit. Në një urdhër ekzekutiv mbi politikën hapësinore, Trump shprehet se dëshiron që astronautët amerikanë të zbarkojnë sërish në Hënë deri në vitin 2028, në kuadër të programit Artemis të NASA-s, i iniciuar gjatë mandatit të tij të parë.
Sipas dokumentit, një mision i tillë do të shërbente për “të afirmuar lidershipin amerikan në hapësirë, për të hedhur themelet e zhvillimit ekonomik në Hënë, për të përgatitur udhëtimin drejt Marsit dhe për të frymëzuar brezin e ardhshëm të eksploruesve amerikanë”.
Urdhri ekzekutiv parashikon gjithashtu që NASA të vendosë “elementët e parë të një avamposti të përhershëm hënor deri në vitin 2030”, ndërsa konfirmon planet për instalimin e reaktorëve bërthamorë si në Hënë, ashtu edhe në orbitë, për të mbështetur misionet afatgjata.
Aktualisht, rikthimi i astronautëve amerikanë në sipërfaqen e Hënës është planifikuar për mesin e vitit 2027 me misionin Artemis 3, por ky afat është shtyrë disa herë. Ekspertë të fushës hapësinore paralajmërojnë se vonesa të tjera janë të mundshme, pasi moduli i uljes në Hënë, që po zhvillohet nga kompania SpaceX e Elon Musk, ende nuk është gati për përdorim operacional.
Vendimi i Trump rrit ndjeshëm presionin mbi NASA-n dhe sektorin privat hapësinor për të përshpejtuar zhvillimet teknologjike dhe për të përmbushur objektivat ambicioze të vendosura nga administrata e tij, në një garë të re për dominim në hapësirë.
