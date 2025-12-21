Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Paga minimale, nga janari rritet barra tatimore për bizneset dhe të vetëpunësuarit
Transmetuar më 21-12-2025, 18:28

Nga janari 2026, për qindra mijë qytetarë dhe shumë biznese, paga minimale ndryshon duke pësuar rritje drastike 25 për qind. Nga 40 mijë ajo shkon në 50 mijë lekë, një ndër rritjet më drastike të viteve të fundit që sjell rritje të ndjeshme të barrës financiare.

Të vetëpunësuarit do të detyrohen të paguajnë sigurimet shoqërore që mblidhen nga Tatimet, 25 për qind më shtrenjtë nga kjo rritje

Për një pagë 40.000 lekë/muaj, kontributet llogariten si më poshtë:

I punësuari

Sigurime shoqërore: 9,5% → 3.800 lekë

Sigurime shëndetësore: 1,7% → 680 lekë

Totali i paguar nga i punësuari: 4.480 lekë

Punëdhënësi

Sigurime shoqërore: 15% → 6.000 lekë

Sigurime shëndetësore: 1,7% → 680 lekë

Totali i paguar nga punëdhënësi: 6.680 lekë

Përmbledhje:

I punësuari paguan: 4.480 lekë

Punëdhënësi paguan: 6.680 lekë

Kontribute totale mbi pagën 40.000 lekë: 11.160 lekë

Nga 1 janari 2026 vlerat ndryshojnë si më poshtë:

I punësuari

Sigurime shoqërore 9,5% → 4.750 lekë

Sigurime shëndetësore 1,7% → 850 lekë

Totali i paguar nga i punësuari: 5.600 lekë

Paga neto (në dorë): 44.400 lekë

Punëdhënësi

Sigurime shoqërore 15% → 7.500 lekë

Sigurime shëndetësore 1,7% → 850 lekë

Totali i paguar nga punëdhënësi: 8.350 lekë

I punësuari: 5.600 lekë

Punëdhënësi: 8.350 lekë

Totali i kontributeve: 13.950 lekë

Krahasim:

40.000 lekë → 11.160 lekë

50.000 lekë → 13.950 lekë

Rritje totale e barrës mujore: +2.790 lekë në muaj.

Nisur nga fakti që barra mujore po rritet me përqindje të larta, ndryshe nga qeverisjet e mëparshme kur rritja e pagës minimale ishte 2 mijë lekë çdo dy vjet, qeveria ka vendosur që të subvencionojë për disa muaj një numër biznesesh që u rritet vlera e përmuajshme që shkon në tatime për shkak të rritjes së pagës minimale të detyrueshme për pagesën e kontributeve. /noa.al

