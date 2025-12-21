Fermerët grekë do t’i heqin zetorët nga rrugët vetëm për Krishtlindje

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis i ka ftuar fermerët që bllokojnë prej disa ditësh autostradat, që të ulen në tryezën e dialogut.
Por ftesa e kreut të qeverisë greke ka rënë në vesh të shurdhër, pasi fermerët janë të vendosur që t’i festojnë festat në bllokada nëse nuk realizohen kërkesat e tyre. Sipas tyre, qeverisë i janë paraqitur disa kërkesa themelore, si kostoja e prodhimit dhe çështja e naftës.
Nga e marta, 23 dhjetor, deri të premten, rrugët do të hapen vetëm për Krishtlindje, ndërsa fermerët do t’i rishqyrtojnë veprimet e tyre për Vitin e Ri. Prokurori urdhëroi policinë të vazhdonte me formimin e një dosjeje çështjeje për hetimin dhe identifikimin e individëve që u kanë lejuar shoferëve të kalonin rrugën pa paguar tarifën.
Sipas Ministrisë së Zhvillimit Rural, nga 27 kërkesat e bëra nga fermerët, 16 prej tyre janë plotësuar ose po trajtohen, duke përfshirë ngrirjen e borxheve ndaj organizatave të sigurimeve ose bankave, kompensimin e plotë për vrasjen e kopeve të bagëtive për shkak të lisë, si dhe rimbushjen e të ardhurave për bletarët dhe fermerët e bagëtive.
Fermerët e hedhin poshtë këtë vlerësim, duke theksuar se qeveria nuk ka përmbushur asnjë nga kërkesat e tyre themelore. Ata këmbëngulin se, po të ishin përmbushur, nuk do të ishin në rrugë.
