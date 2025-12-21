Tre të plagosur pas përplasjes së dy automjeteve në aksin Lezhë-Shkodër

Lezhë, 21 dhjetor 2025
Një aksident i dyfishtë rrugor është shënuar pasditen e sotme në aksin kombëtar Lezhë–Shkodër, pranë kryqëzimit të Gjadrit, ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, duke shkaktuar plagosjen e tre personave.
Sipas informacioneve paraprake, mes të lënduarve janë dy shtetas italianë dhe një shtetas shqiptar. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Në vendngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë dhe autoambulanca, ndërsa qarkullimi në zonë u ngadalësua përkohësisht për shkak të aksidentit. Autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e përplasjes.
