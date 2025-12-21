Plagosja me armë zjarri në Kukës, në kërkim dy vëllezër të dyshuar si autorë

Policia e Kukësit ka identifikuar dhe shpallur në kërkim dy vëllezër, të dyshuar si autorët e një plagosjeje të dyfishtë me armë zjarri, e ndodhur pasditen e sotme në qytet. Sipas uniformave blu, të dyshuarit janë 39 dhe 38 vjeç.
Nga të shtënat me armë mbetën të plagosur dy shtetas, një 36-vjeçar dhe një 65-vjeçar, të cilët u transportuan menjëherë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Burime zyrtare konfirmojnë se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:35, ndërsa rrethanat dhe motivet e konfliktit mbeten ende të paqarta. Menjëherë pas incidentit, Policia nisi një operacion të gjerë për lokalizimin dhe kapjen e autorëve, të cilët dyshohet se u larguan nga vendngjarja.
Një grup i posaçëm hetimor ndodhet në terren dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes, dokumentimin e provave dhe sqarimin e shkaqeve që çuan në përdorimin e armës së zjarrit. Policia apelon për bashkëpunim nga qytetarët, për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e të dyshuarve.
