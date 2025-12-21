Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
“Dua të jem në Botëror me Brazilin”, Neymar: Premtoj se do të shënoj një gol nëse shkojmë në finale
Transmetuar më 21-12-2025, 15:27

Neymar i ka idetë e qarta. Sulmuesi i njohur shpreson që do të jetë pjesë e Brazilit në Botëror dhe pse jo, të jetë protagonist.

“Do të bëjmë të mundurën dhe të pamundurën për ta sjellë Kupën e Botës në Brazil. Në korrik mund të më mbani përgjegjës. Nëse arrijmë në finale… premtoj se do të shënoj një gol” – tha ai.

